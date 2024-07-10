Ученые: Землю могут окружать таинственные темные кометы

Международная группа астрономов из США, Чехии и Италии пришла к выводу, что более половины объектов в околоземном космосе могут быть так называемыми темными кометами — малоизученным видом астероидов. Исследование опубликовано в научном журнале Icarus.

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Темные кометы — это своего рода загадка, поскольку они сочетают в себе характеристики как астероидов, так и комет.

Астероиды — каменистые тела безо льда, которые вращаются по орбите ближе к солнцу, как правило, в пределах так называемой ледяной линии. Это означает, что они находятся достаточно близко к солнцу, чтобы любой лед, который мог переносить астероид, сублимировался или превратился из твердого льда прямо в газ.

Кометы — ледяные тела, которые демонстрируют размытую кому, или кометное облако из частиц льда и пыли. Кроме того, кометы обычно имеют небольшие ускорения, вызванные не гравитацией, а сублимацией льда, называемые негравитационными ускорениями.

Команда рассмотрела семь темных комет и высчитала, что от 0,5% до 60% всех околоземных объектов могут быть темными кометами, у которых нет ком, но есть негравитационные ускорения.

Чтобы определить происхождение этой популяции темных комет, ученые создали динамические модели, которые приписывали негравитационные ускорения объектам из разных групп. Затем они смоделировали путь, по которому эти объекты будут следовать с учетом приписанных негравитационных ускорений в течение периода в 100 тыс. лет.

Специалисты заметили, что многие из этих объектов оказались там, где сегодня находятся темные кометы, и обнаружили, что из всех потенциальных источников наиболее вероятным местом их происхождения является главный пояс астероидов.

Исследование также показало, что остальные темные кометы, вероятно, прибыли из внутренней полосы пояса астероидов.