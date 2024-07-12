Ученые предупредили о серьезном повсеместном риске износа двигателей самолетов

Недавнее исследование показывает, что самолеты, заходящие на посадку в крупных аэропортах, расположенных в пустыне, заглатывают значительное количество пыли, что создает риск износа двигателя. В исследовании, опубликованном в журнале Natural Hazards and Earth System Sciences, проанализированы данные за 17 лет, полученные с помощью спутников ECMWF и CALIPSO, для количественной оценки попадания пыли в двигатели в десяти международных аэропортах.

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Дели оказался аэропортом с самым высоким уровнем "пылевыделения": в предмуссонные периоды рейсы поглощали в среднем 6,6 грамма пыли за одно прибытие. За ним следуют Дубай и Ниамей, в каждом из которых средний показатель составляет 4,3-4,7 грамма на одно прибытие.

Поглощение пыли может привести к образованию стеклообразных отложений или минеральной корки внутри двигателей. Эти отложения нарушают воздушный поток, перегревают двигатели и ускоряют износ.

Клэр Райдер, ведущий автор исследования, подчеркнула, что, хотя при отдельных полетах пыль попадает в воздух в относительно небольших количествах, совокупный эффект от нескольких полетов может быть значительным.