В Млечном Пути обнаружена крупная черная дыра массой в 8,2 тыс. Солнц

Международный коллектив астрономов доказал, что в шаровом скоплении звезд в созвездии Центавра присутствует очень крупная черная дыра, чья масса в 8,2 тыс. раз превышает солнечную. Это делает ее кандидатом на роль своеобразного зародыша сверхмассивной черной дыры, так называемой черной дыры промежуточной массы, сообщила пресс-служба немецкого Астрономического института (MPIfA).

"Мы получили первые полноценные подтверждения того, что в скоплении Омега в созвездии Центавра скрывается черная дыра промежуточной массы. Она удалена от нас на расстояние всего в 18 тыс. световых лет, что делает ее ближайшей к Земле крупной черной дырой, так как сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути удалена на 27 тыс. световых лет", - заявила руководитель научной группы в MPIfA Надин Ноймайер, чьи слова приводит пресс-служба института.



Ученые совершили это открытие при наблюдениях за движением звезд в шаровом скоплении Омега в созвездии Центавра. Оно представляет собой крупнейший объект такого рода в пределах Млечного Пути, и астрономы достаточно давно подозревают, что в его центральных областях может скрываться сверхмассивная черная дыра или черная дыра промежуточной массы. В пользу этого свидетельствует то, то скопление Омега является ядром древней карликовой галактики, которая столкнулась с Млечным Путем в далеком прошлом.

В прошлом ученые уже пытались найти следы существования подобной черной дыры в этом шаровом скоплении звезд, однако им не удалось обнаружить характерных всплесков радиоволн или рентгеновского излучения, которые бы указывали на ее присутствие внутри Омеги Центавра. Ученые попытались обнаружить ее другим образом, наблюдая за тем, с какой скоростью движется большое число звезд вокруг центра этого скопления.

В общей сложности ученые вычислили траектории и скорости движения свыше 1,4 млн звезд внутри этого шарового скопления, что позволило им обнаружить сразу семь светил, которые двигались с необычно высокой скоростью вокруг центра Омеги Центавра. Это позволило ученым определить массу невидимого и очень небольшого объекта, который был удален от этих светил на очень малое расстояние, примерно на 0,26 световых года.

По оценкам исследователей, масса этого небесного тела превышает аналогичный показатель для Солнца минимум в 8,2 тыс. раз, что позволяет однозначно отнести его к числу черных дыр промежуточной массы. Последующие наблюдения за скоплением Омега Центавра помогут более точно определить положение этого объекта, уточнить его массу, а также впервые приступить к детальному изучению свойств зародышей черных дыр, подытожили ученые.

О зародышах сверхмассивных черных дыр

По текущим представлениям астрономов, в центре почти каждой галактики Вселенной присутствует сверхмассивная черная дыра. В прошлом ученые считали, что эти объекты возникли в первые эпохи жизни Вселенной в результате многократных слияний небольших черных дыр, что было недавно поставлено под сомнение после того, как обсерватория "Хаббл" обнаружила сразу несколько очень крупных сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.

По этой причине астрофизики-теоретики предполагают, что сверхмассивные черные дыры формировались внутри особо плотных регионов ранней Вселенной, где плотность темной и видимой материи была достаточно высокой для формирования в карликовых галактиках так называемых черных дыр промежуточной массы. Так ученые называют компактные объекты с массой в сотни и тысячи Солнц, последовательные слияния которых, предположительно, приводят к рождению сверхмассивных черных дыр.