Москвичам рассказали, когда будет виден пик звездопада Южные дельта-Аквариды

Жители Москвы и Подмосковья увидят вспышки метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Наблюдать за потоком, по ее словам, можно будет с 12 июля по 23 августа, при этом пик придется на ночь с 30 по 31 июля.

«Количество метеоров, влетающих в земную атмосферу, в это время достигнет максимума — до 25 в час», — рассказала эксперт.



Она добавила, что лучше всего звездопад будет виден в Южном полушарии, однако и в северных широтах можно будет полюбоваться явлением. Самое удачное для этого время — предрассветные часы.

Специалист посоветовала уехать подальше от городского освещения, повысив шансы увидеть несколько ярких вспышек.

В июне сообщалось, что комета 12P/Понса-Брукса, также известная как «дьявольская комета», поставила в тупик астрономов во время последнего сближения с Землей. Специалисты заметили у объекта второй хвост, простирающийся в противоположную сторону движения 12P, что противоречит законам физики.