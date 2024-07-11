Новый паразит угрожает популяции мидий в Черном море

Зеленые микроводоросли рода Coccomyxa, которые уже стали проблемой в других морях РФ, теперь угрожают популяции мидий в российских водах Черного моря, сообщила пресс-служба ФИЦ "Институт биологии южных морей" РАН.

"Все большую угрозу для двустворчатых моллюсков приобретают недавно обнаруженные у ряда представителей инвазии зеленых микроводорослей рода Coccomyxa. В России они становятся насущной проблемой для Японского и Белого морей, где наблюдается массовое поражение промысловых моллюсков - мидии, гребешка, анадары. <…> Это особенно тревожно для интенсивно развивающихся на полуострове марикультурных хозяйств, поскольку многие деликатесные виды привозят на местные [крымские и севастопольские] фермы из регионов распространения паразитарной микроводоросли. Таким образом, вероятность занесения паразита в Черное море в настоящий момент высока", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Элины Челебиевой.



По данным института, микроводоросли Coccomyxa вызывают поражения раковины и воспалительные процессы в мягких тканях моллюсков, снижают продолжительность их жизни.

Отмечается, что при этом сообщения о выявлении паразита у новых видов двустворчатых моллюсков сейчас появляются по всему миру. Однако до сих пор отсутствуют программы, нацеленные на его выявление.

В пресс-службе пояснили, что ученые института получили грант Российского научного фонда и теперь на базе лаборатории ранее созданного в Крыму и Севастополе научно-образовательного центра "Мореагробиотех" должны провести комплексную оценку характеристик Coccomyxa parasitica и оценить его способности к адаптации в новой среде, в частности, в Черном море. Результаты этой работы в будущем могут помочь при составлении прогнозов о том, как паразит будет распространяться на новые территории, а также при разработке рекомендаций по его выявлению и профилактике заражений. В том числе, это позволит обеспечить безопасность для крымских ферм, занимающихся производством мидий.

В Крыму и Севастополе фермы для разведения морепродуктов являются значимой составляющей сельхозотрасли и одним из брендов регионов: только в Крыму, без учета севастопольских ферм, в 2023 году было выращено 1 072 тонны мидий и устриц. При этом глава Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что в прошлом году объем производства был на 22,3% меньше, чем в 2022-м, из-за проблем с доставкой рыбопосадочного материала и закрытия части акватории Черного моря. Экспорт продукции составил 83,78 тонны, которые поставлялись в Турцию, Тунис, Казахстан, Киргизию и Италию. По прогнозам, в 2024 году мидий и устриц планируется вырастить на уровне 2023 года.