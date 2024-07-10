Samsung представил складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6

Samsung представила свои новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

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Так, Galaxy Z Fold 6 имеет 6,3-дюймовый внешний экран и 7,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X. По заявлению разработчиков, шарнир, который соединяет части корпуса, стал прочнее, а складка на экране - менее заметной.

Разработчики добавили сюда защиту от влаги и пыли по стандарту IP48, процессор Snapdragon 8 Gen 3 с 12 Гб оперативной и от 256 Гб встроенной памяти, батарею емкостью емкостью 4400 мАч, поддержку работы со стилусом S-Pen, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Также здесь есть тройная камера с объективами разрешением 50, 12 и 10 Мп, внешняя и внутренняя "фронталки" на 10 и 4 Мп соответственно.

Работать устройство будет под управлением Android 14 с оболочкой One UI.

Galaxy Z Flip 6 оснащен внутренним 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X и внешним дисплеем на 3,4 дюйма. В основу его работы тоже лег процессор Snapdragon 8 Gen 3 с 12 Гб оперативной и от 256 Гб встроенной памяти.

Кроме того, смартфон получил двойную камеру с разрешением 50 и 12 Мп и аккумулятор емкостью 4000 мАч.