Samsung презентовал наушники Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro в новом дизайне

Samsung в ходе Galaxy Unpacked представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro.

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Устройства получили обновленный дизайн: теперь у них появилась ножка, а модель Pro имеет кейс с прозрачной крышкой.

Что касается технических характеристик, то обе модели оснащены тремя микрофонами, датчиком костной проводимости VPU, защитой IP57 и поддержкой Bluetooth 5.4. Новинки предлагаются в двух цветах: белом и серебристом.

При этом Galaxy Buds 3 может работать до шести часов без кейса и до 30 часов с ним, а Galaxy Buds 3 Pro - до семи и 30 часов соответственно.

Среди других важных опций - поддержка Galaxy AI, включая автоматическую паузу и функцию синхронного перевода, звук HIFI-уровня с возможностью персонализированного усиления, интеллектуальная регулировка шумоподавления, адаптивный эквалайзер, автоматически настраивающий звуковой режим, и технология "Сверхширокая полоса", которая делает голос четче.

Приобрести Galaxy Buds 3 на российском рынке можно будет за 14 990 рублей, а Galaxy Buds 3 Pro - за 19 990 рублей.