Обнаружена потенциально пригодная для жизни ледяная планета

Астрономы из Монреальского университета обнаружили потенциально пригодную для жизни ледяную планету LHS 1140 b, на которой может существовать жидкий океан. В исследовании, подробно описанном в журнале The Astrophysical Journal Letters, использовались данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), а также наблюдения Spitzer, Hubble и TESS, пишет Лента.ру.

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Расположенная на расстоянии 48 световых лет, LHS 1140 b находится в обитаемой зоне своей звезды и классифицируется как суперземля. Анализ показывает, что планета имеет богатую азотом атмосферу, похожую на земную, и до 20% ее массы потенциально состоит из воды. Это позволяет рассматривать LHS 1140 b как вероятного кандидата на водный мир с возможным жидким океаном, особенно в субзвездной точке, где температура может достигать комфортных 20 °C благодаря приливной блокировке.

Для подтверждения азотной сигнатуры необходимы дальнейшие наблюдения, но первые данные указывают на менее плотную структуру, чем у типичных каменистых планет, что намекает на наличие воды. По сравнению с другими экзопланетами обитаемой зоны, например, в системе TRAPPIST-1, звезда LHS 1140 относительно спокойна, что облегчает обнаружение признаков планетарной атмосферы на фоне звездного света.