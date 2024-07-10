Samsung выпустил новые смарт-часы Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra

У Samsung вышли новые модели "умных" часов Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra.

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Их главная особенность - возможности индивидуальных тренировок и интеллектуального мониторинга самочувствия. Они анализируют состав тела их владельца, отслеживают параметры более 100 тренировок и составляют персонализированные программы. Более того, девайсы имеют функцию мониторинга сердечного ритма, артериального давления и апноэ сна.

Galaxy Watch7 можно приобрести в двух размерах: 44 мм (серебристый и зеленый) и 40 мм (белое золото и зеленый). Первая модель имеет 1,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 480 x 480 пикселей, а вторая - 1,3-дюймовый дисплей с разрешением 432 x 432 пикселей. Также разработчики добавили сюда функцию Always on Display и сапфировое стекло.

Что касается Galaxy Watch Ultra, то устройство представлено в размере 47 мм и трех цветах: белый титан, серый титан и черный титан. Девайс получил сапфировое стекло и 1,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 480 x 480 пикселей.

В основе обеих моделей лежит 3-нм однокристальная система Exynos W1000 с 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Galaxy Watch7 44 мм получили аккумулятор емкостью 425 мАч, а младшая версия - 300 мАч. Galaxy Watch Ultra оснащены аккумулятором на 590 мАч и поддержкой быстрой беспроводной зарядки WPC.

Работать гаджеты будут под управлением операционной системы Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5) с интерфейсом One UI 6 Watch.

Кроме того, здесь есть поддержка Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 2,4+5 ГГц, LTE и GPS(L1+L5)/Glonass/Beidou/Galileo.