Лазерные диски или видеокассеты: что лучше коллекционировать?

Интернет и цифровые медиа не будут вечными, из-за чего коллекционирование контента на физических носителях становится все более популярным хобби. DVD и Blu-ray — довольно популярные форматы, но что насчет лазерных дисков и кассет? Портал howtogeek.com рассказал, в чем их преимущества и недостатки.

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Качество и различия форматов

Лазерные диски предлагают более высокое качество, чем видеокассеты, здесь даже нечего сравнивать. Да, многие люди из ностальгических чувств считают, что VHS были лучше, но это не так — достаточно просто взглянуть на оцифрованные видео с кассет, чтобы заметить разницу. Лазерные диски же не так хороши, как DVD, но на правильном устройстве они все еще могут отлично выглядеть.

Прочность и долговечность

VHS нельзя назвать надежным форматом для хранения информации. Каждый раз, когда вы перематываете кассету из конца в начало, она немного изнашивается, не говоря уже о том, что сами ленты внутри каждой кассеты деградируют. Более того, носитель может пострадать от магнитов.

Лазерные диски не подвергаются изнашиванию, т.к. содержимое носителя читается при помощи лазера — физическое воздействие сведено к минимуму. Но это не значит, что диски вечные: они страдают от так называемого «лазерного гниения» — со временем металлический слой дисков окисляется, и они приходят в негодность. Причем этот момент нельзя как-то предвидеть или предотвратить.

Тем не менее, если выбирать одно из двух, то лазерные диски выдерживают лучший баланс между прочностью и долговечностью. Гораздо большее беспокойство вызывает срок службы самих проигрывателей — и диски, и кассеты нуждаются в специализированной технике.

Редкость и доступность

Лазерные диски были сравнительно редким форматом даже в лучшие времена. Одна из причин, по которым VHS стал настолько популярным форматом — это доступность и большие тиражи кассет, так что поиск старых фильмов из 1990-х не должен стать проблемой. Диски тоже можно найти, но, скорее всего, из вторых рук и на онлайн-площадках.

Историческая ценность

Любой фильм или сериал, который выпускали на лазерных дисках и VHS, наверняка также доступен на DVD или Blu-ray. Если вы заинтересованы в конкретных тайтлах, то проще обойтись более современными форматами. Но это не значит, что они совсем не имеют ценности. Например, долгое время широкоформатные релизы оригинальной трилогии «Звездные войны» на лазерных дисках были единственной версией фильмов, не затронутой «улучшениями» Джорджа Лукаса.