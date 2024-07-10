Поверхность льда рассмотрели с помощью охлажденного микроскопа и антифриза

В природе лед большую часть времени окружен жидкостью. С фундаментальной точки зрения важно исследовать, как лед и жидкость взаимодействуют. Однако из-за того, что лед и вода быстро меняют свою температуру и форму, ранее было невозможно наблюдать за их взаимодействием напрямую и без внешних эффектов. Японские ученые предложили использовать для этого охлажденный микроскоп, способный делать точные измерения при отрицательных температурах, и незамерзающую жидкость октанол-1. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Chemical Physics.

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Измерение поверхности льда представляет собой сложную задачу из-за того, что лёд в естественной среде обычно окружен водой, что создает слой тонких молекул жидкости на поверхности льда. Вода может влиять на результаты измерений. Наблюдение за взаимодействием льда и окружающей его жидкости до недавнего времени было невозможно из-за того, что при взаимодействии лед таял, а жидкость, наоборот, охлаждалась.

Японские ученые впервые рассмотрели поверхность льда при взаимодействии с жидкостью с помощью антифриза и охлажденного микроскопа. Сначала ученые погрузили лед в антифриз октанол-1 — жидкость, не замерзающую при низких температурах — с температурой ниже 0°C (градуса замерзания воды). Таким образом, лед не должен был таять, а граница между льдом и жидкостью не изменялась. Авторы использовали специальный атомно-силовой микроскоп, которые делает точные измерения при отрицательных температурах. Они предварительно охладили микроскоп в охлаждающем боксе.

Ученые обнаружили, что в антифризе лед имеет идеально ровную поверхность с периодическими «ступенями» высотой всего в один молекулярный слой (0,3-0,4 нанометра). Такие ступени возникают из-за особенностей структуры льда, в которой молекулы при взаимодействии образуют ряды, напоминающие ступеньки. Для сравнения: в наблюдениях за льдом без окружающей жидкости ученые отмечали ступени высотой около 20 нанометров, то есть примерно в 50 раз выше.

Авторы считают, что ровная плоская поверхность льда образовалась из-за небольшого растворения и рекристаллизации льда в антифризе. Кроме того, они исследовали «твердость» поверхности льда и обнаружили, что он гораздо тверже, чем предполагалось ранее с помощью других методов.

Ученые также отмечают, что поверхность льда выглядела по-разному в зависимости от вида антифриза, который они выбирали. Они использовали разные жидкости, которые имели схожие свойства, но давали разный результат. Это подчеркивает важность прямого измерения границы раздела льда и жидкость в каждом случае.