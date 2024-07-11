В России начнут производить VR-шлемы

Уфимская компания «АйВиСистемз» готовится к запуску производства шлемов виртуальной реальности. О планах создания собственной VR-студии и производства шлемов собственной конструкции сообщил директор студии «Муха» Артур Абдрахманов на открытии Евразийского центра цифровых технологий (ЕЦЦТ) на базе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ). Об этом сообщает РБК.

По словам Абдрахманова, компания «АйВиСистемз» уже имеет разработки в области VR, не имеющие аналогов в стране. Основатель компании Виктор Эриванцев сообщил, что работа над собственным шлемом началась в конце 2022 года, а с начала 2024 года компания уже обладает полнофункциональными устройствами. Планируется поставить их на опытно-промышленные испытания к концу этого года.

Евразийский центр цифровых технологий будет специализироваться на разработке и внедрении IT-продуктов и готовить специалистов в этой области. В центре смогут заниматься студенты независимо от специальности, а помощь им будут оказывать сотрудники IT-компаний и представители креативных индустрий. Первыми резидентами ЕЦЦТ стали анимационная студия «Муха» и компания Zorge Lab, разработавшая систему диагностики патологий нижней челюсти при помощи искусственного интеллекта.

Названы и первые проекты, которые планируется реализовать в центре. Это анимационный сериал «Путешествие Петра Палласа», полнометражный мультфильм «Петрушка» и спортивный проект «Виртуальный бокс». Глава Башкирии Радий Хабиров назвал новый центр «очень правильной средой» для поддержки талантливой молодежи в IT, геймдеве и компьютерной анимации. Как сообщалось ранее, в столице Башкирии запущен Межвузовский центр искусственного интеллекта, который объединяет ученых двух университетов и коммерческих разработчиков, специализирующихся на машинном обучении. В центре будут создавать ИИ-продукты, которые можно применять в промышленности.