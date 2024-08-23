Как часто большие астероиды проходят мимо Земли?

На данный момент астрономы насчитали 1,4 млн астероидов в Солнечной системе: большая часть из них обращается по орбите между Марсом и Юпитером. Малая часть попадает и на Землю… Но почему так мало? Как часто астероиды вообще подбираются близко к планете? Портал popsci.com нашел ответ.

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Ответить на этот вопрос не сложно — все зависит от размера астероида. Точно так же, как маленькие землетрясения случаются чаще разрушительных, маленькие астероиды пролетают мимо планеты чаще, чем катастрофически огромные.

Землю ежедневно обдувают более десяти тонн космический пыли. Но эти маленькие частички породы не могут причинить вред людям: они просто сгорают в атмосфере, благодаря чему в небе появляются те самые «падающие звезды», на которых загадывают желания. Чуть более крупные частицы мусора, размером от шарика до шара для боулинга, встречаются пару раз в день. Они сгорают особенно ярко — это явление называется болидами.

На категорию выше — камни размером с пляжный мяч. Они попадаются несколько раз в год и иногда оставляют после себя фрагменты, которые мы называем метеоритами.

Объекты, по размерам напоминающие фуры, ударяют планету лишь два или три раза за столетие, и, к счастью для людей, большинство из них падают в океан. Последним таким событием было падение метеорита в Челябинске в 2013 году — тогда объект попал не в океан, а на землю. Для контекста, когда астероид в два раза больше челябинского разорвался над другой частью России в 1908 году, взрыв уничтожил целый лес.

Астероиды диаметром свыше 140 метров — самые редкие. При таком размере столкновение с поверхностью Земли может причинить значительный ущерб, или даже вызвать цунами, если падение произойдёт в океане. Опять же, подобные катастрофы довольно редки по человеческим стандартам времени: в среднем они происходят раз в 25 000 лет. Если перевести в проценты, то вероятность падения такого астероида — меньше 1% каждый век. К тому же, ученые уже нашли и отследили примерно 40% астероидов этой категории.

Астероид, убивший динозавров, для сравнения, обладал диаметром в тысячи метров — и это невероятная редкость. Однако мы знаем об одном сравнительно крупном объекте (300 метров в диаметре), движущемся в направлении Земли — это астероид Апофис. По прогнозам ученых, он будет проходить мимо планеты в 2029, 2036 и 2068 годах, но вероятность столкновения невелика.

Хорошая новость в том, что астрономы уже готовятся к худшему и отрабатывают технологии отклонения астероидов. NASA успешно провела миссию DART — маленький автономный аппарат врезался в астероид Диморф с достаточной силой, чтобы изменить его траекторию.