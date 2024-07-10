Обнаружен зарождающийся микроконтинент

Ученые из Университета Дерби (Великобритания) и Университета Уппсалы (Швеция) обследовали микроконтинент пролива Дэвиса – область между Канадой и Гренландией, где проходит граница тектонических плит. Там возник более толстый, чем обычно фрагмент континентальной коры. По мнению исследователей, он является «зародышем» нового микроконтинента.

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Ученые воссоздали эволюцию земной коры в данном регионе с помощью компьютерного моделирования. Также они опирались на сейсмические данные, чтобы определить ориентацию и возраст разломов.

Результаты показали, что первоначальный рифтогенез (процесс образования разлома) между Канадой и Гренландией начался примерно 118 млн лет назад, в период нижнего мела. Спрединг морского дна (образование новой океанической литосферы) в Лабрадорском море и море Баффина стартовал около 61 млн лет назад.

Ключевым для формирования микроконтинента оказался период, протекавший 58-49 млн лет назад. При этом ориентация морского дна между Канадой и Гренландией изменилась с северо-востока на юго-запад. Примерно 33 млн лет назад спрединг прекратился – тогда Гренландия столкнулась с островом Элсмир и присоединилась к Североамериканской плите.

Толщина континентальной коры в области микроконтинента составляет 19-24 км. Он окружен двумя узкими полосами тонкой (15-17 км) континентальной коры, которые отделяют его от материковой части Гренландии и Баффинова острова.

Ученые отметили, что изучение формирования микроконтинентов позволяет лучше понять механизмы тектоники плит на Земле. Это важно для прогнозирования последствий тектонических катастроф и поиска полезных ресурсов, сообщает Gondwana Research.

Ранее стало известно, что индийская континентальная плита стала раскалываться надвое. При этом она распадается не вертикально, а горизонтально.