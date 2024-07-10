Ученые предупредили об опасном температурном рекорде в Новой Зеландии

Температура морской воды у Новой Зеландии достигла рекордно высоких значений, что грозит серьезными проблемами морским обитателям, а также экосистеме страны. Об этом заявили сотрудники местного управления статистики.

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По данным статистического управления Новой Зеландии, в период с 2022 по 2023 год температура океанических и прибрежных воды достигла самых высоких показателей с момента начала наблюдений в 1982 году.

Проведенный специалистами анализ показал, что температура поверхности океана росла в среднем на 0,16–0,26°C за десятилетие, а в прибрежных водах — на 0,19–0,34°C за десятилетие. При этом на возвышенности Чатем температура уже в три раза выше среднемирового показателя.

«Даже небольшое повышение температуры может нарушить морские экосистемы, вызвать перемещение некоторых видов и увеличить риск заболеваний. Это также способствует повышению уровня моря, поскольку более теплая вода расширяется», - пояснил старший менеджер по статистике окружающей среды и сельского хозяйства Новой Зеландии Стюарт Джонс.



На ситуацию влияет и расположение страны, из-за чего потепление идет со всех сторон. В частности, Тасманово море в 2022 году 61% времени находилось в морской волне тепла, что является самым высоким показателем среди океанических регионов.

Отметим, что, по прогнозам ученых, лето 2024 года станет самым жарким в истории. Спецсоветник ООН по вопросам изменения климата Селвин Харт призвал страны срочно принять меры для защиты населения от экстремальной жары, которую он назвал «тихим убийцей». В 2022 году в мире зафиксировали около 62 тысяч смертей, связанных с жарой, эксперты считают, что показатели 2024 года окажутся выше.