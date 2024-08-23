Могут ли бактерии древнеегипетских мумий заразить человека?

Среди поклонников мистики часто обсуждаются городские легенды о «проклятии фараона». Якобы ученые, вскрывавшие саркофаги правителей Древнего Египта, не раз становились жертвами таинственных болезней, которые никто не мог излечить. Но какова вероятность подцепить древний патоген от мумии в реальности? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Древние египтяне страдали от тех же болезней, что и многие современные люди. Исследования показывают, что в Египте встречались самые разные инфекции, в том числе оспа, туберкулез и лепра. Например, фараон XX династии Рамзес V переболел оспой — ученые заметили это по характерным шрамам на мумифицированном теле.

ВОЗ официально заявила об уничтожении оспы почти 40 лет назад. Но есть ли вероятность, что, спустя тысячи лет спячки, бактерии из саркофагов мумий могут высвободить древние заболевания? По мнению специалистов, это крайне маловероятно. Большинство видов паразитов погибают в течение одного года или двух лет. Если выждать 10, то микроорганизмы гарантированно будут мертвы.

К примеру, вирусы оспы могут размножаться только в клетках живого зараженного организма. Бактериям, вызывающим туберкулез и лепру, также нужен живой носитель. Однако если последние обычно передаются воздушно-капельным путем, то оспа может передаваться при контакте с инфицированным человеком. Лепра же требует продолжительного контакта для того, чтобы распространить болезнь на новых людей.

Другой фактор, снижающий вероятность какой-то жуткой болезни от древней мумии — деградация ДНК по мере времени. Ученые изучили цепочки генов паразитов и обнаружили, что они сохранились в коротком виде, всего по 50-100 пар вместо правильной, длинной ДНК. Ни одна болезнь не сможет угрожать человеку в таком состоянии.

Конечно, некоторые кишечные паразиты живут дольше прочих организмов, и не всем нужен живой носитель. Но на их счет ученые тоже не сильно беспокоятся. Хотя теоретические черви-паразиты способны прожить гораздо дольше, даже их долголетия не хватит на тысячи лет — максимум месяцы или несколько лет.