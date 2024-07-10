В России зафиксировали резкое увеличение количества хакерских атак

Количество DDoS-атак в России во втором квартале 2024 года выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета компании StormWall.

Хакеры чаще всего атаковали телекоммуникационную отрасль, ИТ-сферу и государственный сектор, поскольку атаки на них были наиболее эффективны. Эффективность DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль составила 61%, на ИТ-сферу – 57%, на государственный сектор – 38%.

В то же время аналитика StormWall показала, что во втором квартале 2024 года DDoS-атаки выросли только в нескольких отраслях, в остальных индустриях был зафиксирован спад атак. Так, DDoS-атаки выросли на телекоммуникационную сферу на 162%, на ИТ-сферу на 84%, на государственный сектор на 76%, а на сферу образования на 42%. В то же время атаки на финансовую сферу снизились на 92%, на ретейл — на 78%, на сферу развлечений — на 69%, на энергетический сектор — на 46%, на логистическую сферу — на 34%, на производственную сферу — на 26%.

Помимо этого, специалисты StormWall проанализировали DDoS-атаки во втором квартале 2024 года на различные отрасли в мире. Самыми атакуемыми отраслями стали государственный сектор, финансовая сфера и развлекательная индустрия, которые подверглись 31%, 16% и 14% всех атак соответственно.