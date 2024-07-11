Психиатр рассказал о пользе отдыха от использования смартфона

Психиатр Виктор Рудов рассказал, что временный отказ от использования смартфона может быть полезен для здоровья.

«Выключите телефон, уберите его в дальний ящик стола, отправьтесь на прогулку без него. Наслаждайтесь пейзажем и не думайте о том, чтобы сфотографировать его, чтобы все увидели», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.



По его словам, погружение в настоящее хотя бы на выходные даст «поразительный» результат.

Как считает Рудов, если всё-таки хочется сделать фотографии, то можно взять с собой фотоаппарат.