В Северной Месопотамии нашли захоронение «шаманки» раннего неолита

Турецкие ученые нашли на территории памятника Чемка-Хеюк, расположенном в Северной Месопотамии, захоронение эпохи докерамического неолита.

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Под полом одного из жилищ нашли скелет женщины с частями нескольких видов животных. По предварительным данным, в могиле находилось тело шаманки, жившей в X тысячелетии до нашей эры. Площадка раскопок представляет собой небольшую возвышенность площадью около 135 на 65 метров, в которой сохранились останки. Исследовательскую экспедицию начали проводить в 2019 году. Кроме скелета женщины, ученые также нашли тела 12 взрослых и трех детей, сообщил журнал L’Anthropologie.

Исследователи ранее нашли окаменелость задней ноги динозавра, относящегося к позднему триасовому периоду, который ранее не был идентифицирован. Эти динозавры существовали около 210 миллионов лет назад. Вес такого существа эксперты оценили в 390 килограммов.

До этого палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид плотоядного динозавра, который жил 69 миллионов лет назад. Данный вид отличается от других маленьким черепом и отсутствием рогов, которыми обладали карнотавры из того же семейства.