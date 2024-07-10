В Риме во время земляных работ нашли сад Калигулы

Итальянские рабочие обнаружили 2000-летний сад, который некогда принадлежал римскому императору. Руины были найдены при строительстве новой эстакады на Пьяцца Пиа в центре Рима.

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Облицованные травертином стены сада выходили к берегу Тибра. Когда специалисты разбирали завалы, то обнаружили свинцовую водопроводную трубу с надписью «C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici». Она относилась к Гаю Цезарю Августу Германику, более известному как Калигула.

Этот император был известен своей жестокостью и склонностью к разврату. Он взошел на трон в 37 году нашей эры, а уже в 41-м был убит преторианской гвардией.

Описание сада Калигулы сохранилось в тексте «О посольстве к Гаю» египетского философа Филона Александрийского. Автор указал, что это место располагалось на берегу Тибра.

Неподалеку от сада Калигулы ранее нашли Сады Агриппины – поместье, принадлежавшее матери императора. Исследователи предполагают, что это поместье было унаследовано Германиком и позже перешло к его жене Агриппине Старшей, а от нее – к Калигуле.

Помимо трубы, археологи обнаружили керамические плиты римской эпохи и терракотовые фигурки с изображением мифологических сцен, которые, вероятно, украшали крыши домов, гласит заявление Министерства культуры Италии.

В 2020 году остатки дворца Калигулы нашли под офисным зданием в Риме. Вокруг него располагался сад с фонтанами и экзотическим зверинцем.