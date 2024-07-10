Блогер сравнил смартфоны Samsung S24+ и Realme GT 6

Ведущий YouTube-канала Quke.ru выяснил, что лучше сейчас брать: Realme GT 6 или Samsung Galaxy S24+.

В комплекте с Samsung S24+ вы получите только кабель USB. Что касается Realme, то у него в коробке есть зарядка на 120 Вт, чехол, на экран сразу наклеена плёнка.

Дисплей у Samsung прямой, а у Realme скругленный. У S24+ по сравнению с GT 6 есть также беспроводная зарядка, полноценная защита от воды по стандарту IP68. У Realme же защита лишь уровня IP65.

Корпус сзади и спереди у смартфонов из стекла. При этом в руке удобнее лежит Realme.

Частота обновления у обоих устройств 120 Гц, нет проблем с ШИМом. При этом яркость заметно больше у Realme.

В Россию Samsung S24+ поставляется с процессором Exynos 2400, Realme — со Snapdragon 8S Gen 3. Набирает первый 790 тысяч баллов, второй — больше миллиона.

В повседневных задачах разницы между смартфонами нет, но в играх меньше будет нагреваться и троттлить всё-таки Realme.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

При одинаковых режимах тестирования у GT 6 было больше 10 часов работы экрана, а у Samsung — примерно 8 часов.

Полностью заряжается Realme GT 6 за 30 минут от зарядки на 120 Вт, S24+ же — за почти 1,5 часа от зарядки на 45 Вт.

Разница в фронтальных камерах у смартфонов почти отсутствует. Правда, почему-то Realme не умеет записывать видео в 60 к/с.

Широкоугольная камера в обоих случае фотографирует не очень, а при приближении снимки лучше получаются на Realme. Что касается основной камеры, то лучше обработка и меньше шумов тоже у GT 6. Примеры фото — выше. По видео преимущество у Samsung, так как он умеет записывать его в 8К.

Немного лучше звучание в целом на Samsung.

Вывод

Realme GT 6 и Samsung Galaxy S24+ - прекрасные смартфоны за свои деньги. При этом GT 6 выглядит не хуже Samsung и стоит дешевле, несмотря на отсутствие беспроводной зарядки, полноценной влагозащиты.