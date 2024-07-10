Ученые призвали изменить методы прогнозирования изменения климата

Исследователи из Нидерландов заявили, что многие ученые недооценивают степень потепления в Арктике. По их мнению, существующие климатические модели не вполне отражают реальное положение дел.

© runews24.ru

В своей статье для научного журнала Climate of the Past они отмечают, что 50 млн лет назад сформировалась еще не изученная климатическая изменчивость, которая и сегодня влияет на стремительное потепление в Арктике.

Причина кроется в уровне влажности и усилении способности земной поверхности отражать солнечное излучение. Но эти факторы крайне сложно оценить. Но, по их мнению, температура воздуха на планете определяется прежде всего углеродными циклами, а не ледниками на полюсах. В связи с этим нужно пересмотреть подход к прогнозированию изменения климата.