В App Store вернули основное приложение "Ситидрайва"

Официальное приложение каршеринг-сервиса "Ситидрайв" появилось в iOS спустя полгода после удаления.
Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
"Все это время мы вели усердные переговоры с Apple и, наконец, рады сообщить, что основное приложение "Ситидрайва" вновь доступно в App Store. Все желающие могут скачивать и обновлять приложение без ограничений", - рассказал генеральный директор "Ситидрайва" Эдуард Мингажев.
Все профили пользователей, которые ранее потеряли доступ к приложению, будут активны и актуальны. Также пользователям, которые продолжали им пользоваться после удаления, посоветовали обновиться до последней версии.
В начале декабря 2023 года мобильное приложение "Ситидрайва" пропало из App Store. В апреле 2024 года его вновь загрузили в магазин названием "Каршеринг Ситидрайв!", однако оно исчезло оттуда уже в мае.
"Пользователям, которые ранее установили "Каршеринг Ситидрайв!" (также было удалено из App Store) рекомендовано использовать актуальное приложение, так как оно будет регулярно обновляться. Также, несмотря на то, что приложение официально доступно, сервис рекомендует выключить функцию "сгружать неиспользуемые" на iPhone", - добавили в сервисе.