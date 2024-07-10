В App Store вернули основное приложение "Ситидрайва"

Официальное приложение каршеринг-сервиса "Ситидрайв" появилось в iOS спустя полгода после удаления.

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"Все это время мы вели усердные переговоры с Apple и, наконец, рады сообщить, что основное приложение "Ситидрайва" вновь доступно в App Store. Все желающие могут скачивать и обновлять приложение без ограничений", - рассказал генеральный директор "Ситидрайва" Эдуард Мингажев.



Все профили пользователей, которые ранее потеряли доступ к приложению, будут активны и актуальны. Также пользователям, которые продолжали им пользоваться после удаления, посоветовали обновиться до последней версии.

В начале декабря 2023 года мобильное приложение "Ситидрайва" пропало из App Store. В апреле 2024 года его вновь загрузили в магазин названием "Каршеринг Ситидрайв!", однако оно исчезло оттуда уже в мае.