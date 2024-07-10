ИИ помог заблокировать более 6 млрд опасных писем

Во втором квартале 2024 года антиспам-системы «Почты Mail.ru» на базе искусственного интеллекта заблокировали более 6 млрд спам- и мошеннических писем. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Отмечается, что ежедневно блокировалось свыше 65 млн спам-сообщений. По данным аналитиков «Почты Mail.ru», наиболее распространенными видами спама во втором квартале 2024 года были рассылки с фейковыми инфопродуктами и недобросовестными благотворительными сборами (44%), сообщения с предложениями участия в лотереях, розыгрышах или онлайн-казино (37%), а также письма с реферальными ссылками, маскирующиеся под представителей банков и ретейлеров (19%).

Также отмечается, что за этот период 2024 года количество кликов на кнопку «Спам» сократилось до 16,8 млн, что на 33% меньше по сравнению с 25,2 млн в аналогичном периоде 2023 года.

Руководитель направления «Антиспама» «Почты Mail.ru» Алексей Бруевич отметил, что мошенники и спамеры постоянно совершенствуют свои методы, стремясь обойти защиту почтовых сервисов. Разработчики ежедневно получают множество образцов спама и фишинга, что помогает им улучшать антиспам-системы и эффективно защищать пользователей.