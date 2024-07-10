Wylsacom предупредил о фейковом розыгрыше 500 iPhone от его лица

Популярный техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, предупредил россиян, что не имеет отношения к розыгрышу полутысячи iPhone в Telegram-каналах. Сообщение об этом появилось в канале Wylsacom Red.

© Wylsacom/YouTube

Так, в нескольких Telegram-каналах появилась реклама канала «Медиарынок», который якобы разыгрывает среди своих подписчиков совместно с Wylsacom 500 iPhone 15 Pro Max. Причем на фотографии к публикации «партнерами» указаны не только Петухов, но и блогер Сергей Романцев и магазин Big Geek. Такая реклама была замечена в каналах, которые насчитывают более 500 и 300 тыс. подписчиков.

По словам Петухова, он не имеет никакого отношения к этому, впервые слышит об «организаторе» и был очень удивлен, когда увидел этот розыгрыш. Блогера также рассмешило количество призов: «Бездари даже не понимают, сколько это стоит».

В июле 2024 года iPhone 15 Pro Max продается примерно за 100 тыс. руб. В таком случае бюджет должен составлять минимум 50 млн руб. без учета стоимости логистики при отправке призов победителям, что уже должно смутить потенциального подписчика мошеннических каналов, которые объявляют о подобных розыгрышах.

Wylsacom неоднократно в своем Telegram-канале рассказывал о мошенниках, которые, выдавая себя за него или его менеджера, обманывают подписчиков, требуя деньги за отправку подарков. Петухов предупреждает, что он не берет денег с участников и победителей конкурсов.