В Японии представили робота для обслуживания железных дорог

Японская компания изготовила робота для обслуживания железных дорог, сообщает «МИР 24».

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Он вмонтирован в платформу грузовика, а его движениями управляет оператор через камеры, вставленные в глаза робота.

Механический работник ростом 12 метров способен перемещать тяжести весом до 40 килограммов. Его функции различны. Например, в руки можно вставить любой инструмент от бензопилы до кисточки. С помощью таких роботов японцы хотят восполнить нехватку железнодорожных рабочих, а заодно и снизить количество несчастных случаев.