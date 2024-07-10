Ученые создадут квантовую замену GPS

Учёные из Университета Южной Калифорнии работают над созданием миниатюрных квантовых датчиков, которые позволят ориентироваться на местности без сигнала GPS.

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Разрабатываемые ими инструменты, такие как атомные акселерометры, обещают высокую точность измерения и станут незаменимы в ситуациях, когда спутниковая связь недоступна, например, в подземных туннелях.

Атомы идеально подходят для создания высокоточных датчиков благодаря своей одинаковой структуре. Измерения с помощью атомов будут одинаковы в любой лаборатории мира, поскольку их поведение всегда идентично. Полученные данные об ускорении, в сочетании с информацией о вращении атомов (которую можно получить с помощью гироскопов), позволят определять местоположение без помощи GPS.

Но главным вызовом для ученых остается размер оборудования. Традиционные атомные акселерометры — громоздкие установки, непригодные для повседневного использования. Исследователи работают над созданием компактных и энергоэффективных датчиков, не теряющих при этом точности.

Помимо гражданского применения, квантовые датчики имеют большой потенциал в оборонной сфере.