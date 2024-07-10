Ученые создадут квантовую замену GPS

Учёные создадут квантовую замену GPS
Учёные из Университета Южной Калифорнии работают над созданием миниатюрных квантовых датчиков, которые позволят ориентироваться на местности без сигнала GPS.
Разрабатываемые ими инструменты, такие как атомные акселерометры, обещают высокую точность измерения и станут незаменимы в ситуациях, когда спутниковая связь недоступна, например, в подземных туннелях.
Атомы идеально подходят для создания высокоточных датчиков благодаря своей одинаковой структуре. Измерения с помощью атомов будут одинаковы в любой лаборатории мира, поскольку их поведение всегда идентично. Полученные данные об ускорении, в сочетании с информацией о вращении атомов (которую можно получить с помощью гироскопов), позволят определять местоположение без помощи GPS.
Но главным вызовом для ученых остается размер оборудования. Традиционные атомные акселерометры — громоздкие установки, непригодные для повседневного использования. Исследователи работают над созданием компактных и энергоэффективных датчиков, не теряющих при этом точности.
Помимо гражданского применения, квантовые датчики имеют большой потенциал в оборонной сфере.