Samsung отказалась от выпуска улучшенного флагмана Galaxy Z Fold 6 Ultra

Samsung не будет выпускать ожидаемую улучшенную версию складного флагмана Galaxy Z Fold 6 Ultra.

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Сегодня на мероприятии Unpacked 2024 компания представит только две модели: Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

По данным WinFuture, проект Galaxy Z Fold 6 Ultra находится в неопределённом статусе и причины пересмотра стратегии не уточняются.

В то же время Samsung необходимо выпустить модель для демонстрации конкурентам, таким как Huawei, Honor, Vivo и Oppo, способности предложить инновационные решения.

Правда, пока что Samsung ограничится лишь незначительными улучшениями прошлых версий. Отметим, что ранние слухи указывали, что «ультра» будет доступна только на локальном рынке Южной Кореи, что вызывает еще большие сомнения в целесообразности её выпуска.