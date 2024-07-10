В Таиланде обнаружили клыки ранее неизвестного динозавра

Палеонтологи обнаружили на северо-востоке Таиланда три окаменевших зуба, принадлежавших ранее неизвестному родственному виду тираннозавра.

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Tyrannosauroidea — надсемейство хищных динозавров. Большинство его представителей проживало в Лавразии в период со средней юры по поздний мел. Окаменелости обнаружили в местности Фу Ной. Возраст клыков составляет 145 миллионов лет.

Палеонтологи провели морфологическое исследование находки и установили особенности, указывающие на связь окаменелости с тираннозаврами. По словам ученых, это первый известный тираннозавр юрского периода в регионе, передает The Thaiger.

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