В России начнут изготавливать детали для Boeing и Airbus

В России появится площадка для выпуска деталей для самолетов Airbus и Boeing. Разработкой компонентов для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов, а также элементов аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования занялся дивизион госкорпорации "Росатом" – АО "Наука и инновации". Все отечественные аналоги будут иметь сертификаты и допуск авиавластей к использованию на иностранных лайнерах, пишут "Известия" со ссылкой на "Аэрофлот".

Уже реализован проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах Boeing и Airbus, ресурс которых на четверть превышает показатели импортных аналогов. Конструкторское решение по заданию "Аэрофлота" разработали специалисты Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ – ФЭИ), входящего в научный дивизион "Росатома", передает "Уралинформбюро".

В августе должна завершиться реконструкция производственного комплекса для восстановительных ремонтов компонентов бортового оборудования иностранных лайнеров "Аэрофлота".

Также на предприятиях атомной отрасли создается централизованная система сертифицированного авиационного производства, необходимого для импортозамещения компонентов и расходных материалов воздушных судов. Часть лабораторий уже проверена Росавиацией на предмет обязательной аккредитации в соответствии с требованиями ФАП-135.