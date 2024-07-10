Logitech анонсировала беспроводную мышь, которая «никогда не разрядится»

Logitech представила новую беспроводную мышь G309, которая обещает практически бесконечное время работы без подзарядки.

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G309 поддерживает технологию Powerplay, благодаря которой мышь заряжается прямо на специальном коврике.

Это делает её первой мышью с такой функцией по доступной цене — $80. Более того, G309 оснащена Bluetooth, что позволяет использовать её не только с ПК, но и с ноутбуками и телефонами.

Мышь может работать до 300 часов с использованием беспроводного донгла Lightspeed или до 600 часов по Bluetooth при использовании батарейки AA.

Однако при использовании коврика Powerplay можно полностью убрать батарею и снизить вес устройства до 68 граммов, что делает её практически невесомой.

G309 оснащена сенсором Hero 25K и гибридными оптико-механическими переключателями, что обычно встречается в премиальных моделях.