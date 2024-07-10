Intel выпустит для Linux эксклюзивную технологию ИИ-улучшения изображения

Intel анонсировала новую технологию улучшения изображения для Linux, предназначенную для процессоров Lunar Lake с интегрированной графикой Xe2.

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Новый адаптивный фильтр повышения резкости улучшает качество изображения, минимально влияя на энергопотребление и производительность GPU.

Технология использует аппаратное обеспечение Lunar Lake Xe2 Battlemage iGPU, чтобы интеллектуально регулировать резкость только в нужных областях изображения, избегая излишней резкости в других частях.

Пользователи смогут управлять фильтром через ползунок с диапазоном значений от 0 (выключено) до 255 (максимальная резкость).

Фильтр напоминает FSR 1.0/RSR от AMD и NIS от NVIDIA, но отличается тем, что его можно использовать не только для игр, но и для фотографий.

Первой платформой, поддерживающей новый фильтр, станет Lunar Lake. Технология использует новое оборудование, доступное только в Xe2 Battlemage GPU, и не совместима со старыми графическими решениями Intel.