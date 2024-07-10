Производители флагманских смартофнов откажутся от экокожи

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в 2025 году флагманские смартфоны будут реже использовать синтетическую кожу.

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Вместо нее производители отдадут предпочтение стеклу и керамике. Экокожа, несмотря на свою премиальность и приятные тактильные ощущения, зарекомендовала себя как ненадежный материал.

Задняя крышка из синтетической кожи может облезать или отклеиваться через несколько месяцев использования.

Правда, стекло и керамика, хотя и менее подвержены таким проблемам, также имеют свои недостатки. Стекло может треснуть при падении, а керамика более устойчива к царапинам, но в то же время увеличивает вес устройства.

Как бы то ни было, в 2025 году ждем меньше телефонов с экокожей и больше с более традиционными материалами.