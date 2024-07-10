Инженеры из Техаса нашли способ переработать пластик с помощью лазера

Инженеры из Техасского университета нашли способ превращать пластик в полезные вещества при помощи лазера. Исследователи предложили разложить пластик на его основные компоненты с помощью лазера, воздействующего на материал, размещенный на специальной поверхности.

Разработанный метод позволит перерабатывать пластик, который практически не разлагается естественным путем. Пластиковое загрязнение стало глобальным кризисом. Миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно оказываются на свалках и в океанах. Существующие методы переработки пластика часто энергозатратны, вредны для окружающей среды и неэффективны. Новое изобретение позволит создать эффективные технологии переработки, снизив уровень загрязнения.

Ученые использовали лазерный луч для разрушения химических связей в пластике, превращая его в светящиеся углеродные точки. Эти точки обладают высокой ценностью благодаря своим свойствам и могут использоваться в качестве устройств хранения данных в компьютерах нового поколения.

Для внедрения технологии в промышленности потребуется провести дальнейшие исследования и усовершенствовать процесс активации связей углерода и водорода при помощи света.