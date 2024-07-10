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Инженеры из Техаса нашли способ переработать пластик с помощью лазера

Инженеры из Техасского университета нашли способ превращать пластик в полезные вещества при помощи лазера. Исследователи предложили разложить пластик на его основные компоненты с помощью лазера, воздействующего на материал, размещенный на специальной поверхности.

Инженеры из Техаса нашли способ переработать пластик с помощью лазера
© Ferra.ru

Разработанный метод позволит перерабатывать пластик, который практически не разлагается естественным путем. Пластиковое загрязнение стало глобальным кризисом. Миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно оказываются на свалках и в океанах. Существующие методы переработки пластика часто энергозатратны, вредны для окружающей среды и неэффективны. Новое изобретение позволит создать эффективные технологии переработки, снизив уровень загрязнения.

Ученые использовали лазерный луч для разрушения химических связей в пластике, превращая его в светящиеся углеродные точки. Эти точки обладают высокой ценностью благодаря своим свойствам и могут использоваться в качестве устройств хранения данных в компьютерах нового поколения.

Для внедрения технологии в промышленности потребуется провести дальнейшие исследования и усовершенствовать процесс активации связей углерода и водорода при помощи света.

© The University of Texas at Austin
Наука и техника