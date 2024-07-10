В небе над российскими регионами замечен необычный светящийся объект

Необычный светящийся яркий объект в виде шара с расходящимся лучами заметили в ночном небе жители нескольких российских регионов.

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Так странное свечение было видно из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей и жителям Ставропольского края.

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Свидетели странного зрелища рассказывают, что яркий белый круг летел очень близко и как бы разделялся на две части. При этом круги свечения вокруг центральной «звезды» то увеличивались и усиливались, то пропадали, пишут в соцсетях.

Некоторые очевидцы уже сравнили объект с НЛО, но вероятнее всего, это ступень тяжелой ракеты Европейского космического агентства. Речь может идти о ракете-носителе Ariane 6, запущенной с космодрома Куру во Французской Гвиане накануне вечером. В рамках дебютной миссии она доставит на орбиту оборудование и девять микроспутников.