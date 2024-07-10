Ученые раскрыли тайну передвижения доисторических гигантских кенгуру

Британские ученые из Бристольского университета изучили останки гигантских кенгуру, которые обитали в Австралии и ближайших к ней островах в эпоху плейстоцена примерно от 2,5 млн до 10 тыс. лет назад. Они пришли к выводу, что предки современных кенгуру и валлаби, по всей видимости, не умели прыгать. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Mammalian Evolution (JME).

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Рост гигантских кенгуру, или протемнодонов доходил до двух метров, а масса — до 170 килограммов, что вдвое больше, чем у их ныне живущих родственников.

Предыдущие исследования показали, что кости лодыжки протемнодона были неспособны выдерживать нагрузки, возникающие при прыжках.

Команда доказала, что пропорции конечностей протемнодона совершенно не похожи на пропорции конечностей любого современного кенгуру.

Особенно явно на это указывают короткие ступни гигантского кенгуру, что подтверждает предположение о том, что он был в основном четвероногим, а не прыгающим, как современные крупные кенгуру.

Исследователи также выяснили, что другое подсемейство вымерших кенгуру — стенурины — стояли на двух ногах, но передвигались шагом, а не скачками.

По словам специалистов, такое разнообразие указывает на то, что доисторическая Австралия имела разнообразные ландшафты, для перемещения по которым подходили разные виды движения.