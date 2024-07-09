Apple рассказала о мошеннических схемах и способах защиты Apple ID

Apple опубликовала на своем сайте информационный документ, в котором изложены рекомендации по защите Apple ID от фишинга, социальной инженерии и мошеннических звонков. На это обратил внимание портал iPhones.ru.

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Так, компания советует не передавать пароли или коды безопасности и не вводить их на подозрительных сайтах, использовать двухфакторную аутентификацию и хранить контактную информацию в безопасности. Отдельно отмечается, что Apple и ее представители никогда не запрашивают пароли или проверочные коды.

Также пользователям рекомендовали не использовать подарочные карты для платежей, так как они предназначены только для покупок в Apple Store.

При получении писем от Apple рекомендуется убедиться в их подлинности. Кроме того, Apple советует загружать ПО только из проверенных источников и проявлять осторожность с подозрительными сообщениями — не переходить по ссылкам и не открывать вложения в подозрительных сообщениях. Кроме того, следует игнорировать подозрительные звонки или сообщения, которые поступают якобы от Apple. Лучше стоит связаться с компанией через официальные каналы.

Пользователям, которые столкнулись с подозрительными письмами, звонками или сообщениями, Apple рекомендует отправлять отчеты на reportphishing@apple.com и reportfacetimefraud@apple.com. Также можно сообщить о спаме и мошенничестве через официальные каналы Apple и правоохранительные органы.