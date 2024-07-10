Блогер объяснил, как отправлять фото и видео в WhatsApp в HD-качестве

Пользователи мессенджера WhatsApp могут отправлять фотографии и видео в HD-качестве, что значительно влияет на качество передаваемых файлов. О том, как настроить отправку медиа в высоком качестве, рассказал автор блога iXBT.Live NataVd.

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Для активации HD-качества нужно открыть WhatsApp и перейти в «Настройки» — «Данные и хранилище» — «Качество медиа» и выбрать опцию «HD-качество». После этого все фото и видео будут отправляться в высоком качестве по умолчанию.

Отмечается, что отправка файлов в высоком разрешении требует больше времени и увеличивает потребление интернет-трафика. Это особенно важно учитывать при использовании мобильного интернета с ограниченным объемом трафика или в роуминге.

Несмотря на улучшения, HD-качество в WhatsApp все еще подразумевает определенное сжатие. Видео ограничено разрешением 720p, а фотографии подвергаются меньшему сжатию, чем по умолчанию.

Для сохранения исходного качества медиафайлов можно отправлять их в виде документов, что позволяет обойти стандартное сжатие и сохранить оригинальное качество.