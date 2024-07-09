Ракету Ariane 6 впервые запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане

Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 осуществлен во Французской Гвиане с космодрома Куру. Прямую трансляцию ведет Европейское космическое агентство (ЕКА).

В рамках первой миссии ракета доставит на орбиту оборудование для различных экспериментов и девять микроспутников, принадлежащих университетам и космическим агентствам, а также две возвращаемые капсулы. Кроме того, в рамках примерно трехчасового полета будет испытана система многоразовой активации двигателей верхней ступени. Новая система позволяет запускать двигатель до четырех раз и должна не только расширить возможности по выводу аппаратов на разные орбиты, но и возвращать ступень на Землю сразу по завершении миссии.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. В ближайшие годы они заменят тяжелые ракеты Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру с 1996 по 2023 год. Новая ракета будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. В первый раз ракета была запущена в комплектации с двумя ускорителями.

Первый запуск был запланирован еще в 2020 году, однако неоднократно переносился. В ноябре 2023 года генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что первый полет станет тестовым и не будет преследовать задачу вывода большого объема оборудования на орбиту. Глава компании - оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль уточнил, что до конца 2024 года планируется осуществить два запуска этой ракеты, однако в будущем европейцы рассчитывают выйти на показатель 9-10 запусков в год.