Что будет нового в Xiaomi HyperOS 2.0 и когда ее ждать

Портал Xiaomi4mi сообщает о том, что релиз системы должен состояться в 4 квартале текущего года.

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Одной из ожидаемых фишек должна стать группировка нескольких виджетов в один по аналогии с тем, что есть у пользователей iPhone. К примеру, можно будет в одной области рабочего стола расположить виджет погоды, календаря, заметок, фото и т. д., а переключаться между ними с помощью жеста.

Таким образом получится более оптимально использовать рабочее пространство, если необходимо всю информацию выводить непременно на одном экране.

Ожидается, что в HyperOS 2.0 в принципе будет сделана ставка на повышение количества возможностей кастомизации для каждого конкретного пользователя. Не исключено, что ещё какие-то моменты также позаимствуют у iOS.