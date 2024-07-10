Найден наиболее эффективный способ утилизации останков китов

Австралийские ученые переместили останки кита с береговой линии на 30 километров в море и поместили на них спутниковую метку, отслеживающую местоположение тела в течение шести дней. Оказалось, что в течение этого времени останки кита дрейфовали в воде под воздействием ветра и течений, а затем опустились на дно. Питательные вещества остались в морской экосистеме даже после разложения, что поддержало жизнь падальщиков, микробных сообществ и глубоководных организмов.

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По словам авторов, удаление останков китов в море может быть наиболее этичным, эффективным и безопасным вариантом их утилизации. Исследование опубликовано в журнале Journal of Marine Science and Engineering.

В последние годы все больше китов выбрасывается на пляжи. Ученые ищут способы удаления их останков с общественных мест — они должны быть эффективными, безопасными и учитывающими культурные особенности региона. Сегодня существует семь методов удаления останков китов — отправка на свалку, компостирование, погружение останков в воду и другие. Все они могут представлять опасность для здоровья населения и дорого обходиться с технической стороны.

Австралийские ученые решили подробно исследовать один из методов — перемещение останков в более глубокие воды. Ранее он уже применялся в Австралии и других странах, однако часто останки прибивались обратно к берегу или они перекрывали судоходные пути. В июле 2023 года в прибрежных водах у острова Нуза-Хедс в Квинсленде была найдена мертвая 14-метровая самка горбатого кита — вероятно, она погибла из-за столкновения с судном. Ученые перехватили останки до того, как их выбросило на сушу, переместили их на 30 километров от берега и поместили на останки спутниковую метку. Она отслеживала местоположение тела в течение шести дней, вплоть до падения на морское дно.

Исследователи смогли увидеть, как останки кита дрейфуют в воде под воздействием ветра и течений. Оказалось, что питательные вещества китов остаются в морской экосистеме даже после разложения. Большую роль в этом играют падальщики, в том числе тигровые акулы.

«Погибшие киты — важный источник питательных веществ для морских экосистем, а стратегическое размещение останков китов в открытом море может улучшить круговорот питательных веществ и способствовать сохранению биоразнообразия, удалению углерода и обогащению морского дна на срок до семи лет. Их постепенное разложение поддерживает жизнь падальщиков, микробных сообществ и глубоководных организмов», — рассказал Олаф Мейнеке, соавтор исследования из Университета Гриффита, Австралия.



По словам авторов, удаление останков китов в море может быть наиболее этичным, экономически эффективным и безопасным вариантом их утилизации.