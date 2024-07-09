Назван лучший iPhone, который можно купить за 42 тысячи рублей

Новый iPhone 12 в России можно купить за 42,5 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Палач».

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Как пишут эксперты, купить актуальный смартфон Apple дешевле 50 тыс. руб. в 2024 году практически невозможно. Пользователям с ограниченным бюджетом придется выбирать между устаревшим в плане дизайна iPhone SE либо искать бывшие в употреблении модели. Тем не менее iPhone 12 сейчас предлагают за 42,5 тыс. руб., из-за чего эту модель называют лучшим предложением по этой цене.

Среди преимуществ iPhone 12 называют актуальный дизайн с плоскими рамками, производительный процессор Apple A14 Bionic, качественный 6,1-дюймовый OLED-дисплей и современную двойную камеру.

Среди недостатков отмечают ограниченный объем памяти в базовой модели, который составляет всего 64 ГБ, экран на 60 Гц и близкие к окончанию сроки поддержки — через пару лет для этой модели перестанут выпускать новые версии iOS.

Пользователям, которые не готовы мириться с такими компромиссами, рекомендуют обратить внимание на iPhone 13, который продается по цене от 50 тыс. руб. Эта модель имеет более мощный чип, немного улучшенные камеры, аккумулятор и 128 ГБ памяти в базовой версии.