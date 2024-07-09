Принципиально новые процессоры Apple появятся не раньше 2025 года

Завод TSMC начнет тестовую сборку 2-нм чипов для Apple уже на следующей неделе. Об этом сообщает MacRumors, ссылаясь на издание ET News.

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Тестовое производство будет происходить на фабрике в Баошане на севере Тайваня, где уже установлено необходимое оборудование. Предполагается, что Apple начнет использовать новую технологию в своих чипах в 2025 году.

В настоящее время iPhone 15 Pro работает на чипе A17 Pro, изготовленном по 3-нм техпроцессу TSMC. Этот процесс позволяет разместить большее количество транзисторов в более компактном объеме, повышая производительность и энергоэффективность. Новый чип M4 от Apple, представленный в последнем iPad Pro, использует улучшенную версию этой технологии.

TSMC планирует начать массовое производство 2-нм чипов в следующем году, ускоряя темпы для стабильного обновления продукции партнеров. Компания остается единственным производителем, способным создавать 2-нм и 3-нм чипы в необходимых масштабах и с необходимым для Apple качеством.

Ожидается, что 2-нм чипы производства TSMC появятся в линейке iPhone 17. Смартфоны данной модели выйдут осенью 2025 года.