Борисов: конвейерное производство спутников в России начнется в 2026 году

Конвейерное производство спутников в России начнется в 2026 году, проект конвейерной линии по производству спутников будет реализован на предприятиях «ИСС Решетнёва» и НПО имени С.А. Лавочкина, а необходимые затраты оцениваются в 60 млрд рублей, заявил глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

По его словам, на «ИСС Решетнёва» и НПО имени С.А. Лавочкина, будут настраиваться производственные мощности по производству многоспутниковой группировки, при этом Красноярск будет специализироваться на телекоммуникационном направлении, а в Москве на НПО имени Лавочкина – это дистанционное зондирование земли, передает РИА «Новости».

Борисов добавил, что Роскосмос пересмотрел необходимые на программу затраты, и оценивает их в 60 млрд рублей. По его словам, реализация проекта планируется в два этапа, а сход с конвейера первого аппарата можно ожидать в 2026 году.

Ранее Борисов рассказал, что привлечение частных компаний и создание конвейерного производства спутников позволят увеличить орбитальную группировку России в 15 раз к 2036 году. Корпорация планирует потратить около 50 миллиардов рублей на создание конвейера для серийного производства спутников массой до полутонны.