Почему град бывает таким большим?

Крупный град — довольно опасное погодное явление, от которого может пострадать не только имущество, но и люди. Портал theconversation.com рассказал, из-за чего появляется град, почему он достигает таких размеров и виновато ли глобальное потепление.

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Град зарождается в форме маленьких кристаллов льда, которые затягивает в восходящие потоки воздуха грозового облака. Там они сталкиваются с переохлажденной (ниже температуры замерзания) жидкой водой, которая постепенно затвердевает вокруг каждого кристаллика. Так маленькие частицы града постепенно становятся больше.

Переохлажденная вода замерзает с разной скоростью в зависимости от температуры на поверхности градины, из-за чего на ней образуются слои прозрачного и мутного льда. Если разрезать крупную градину пополам, то внутри можно увидеть четкое разделение слоев — как кольца в стволе дерева.

Итоговый размер града зависит от того, каким путем он прошел через грозовое облако и сколько времени собирал переохлажденную воду. Как правило, самый крупный град выпадает в результате сверхъячеек — длительных, мощных штормов. Потоки воздуха поддерживают градины в облаке на протяжении 10-15 минут, и за это время они успевают вобрать в себя большой объем переохлажденной воды.

А чем больше градины, тем более серьезный урон они способны причинить сельскохозяйственным посевам и растениям. По мере повышения размера градин энергия и сила, с которой они ударяют объекты, драматически увеличивается. При размере больше монетки град может нанести ущерб и имуществу, в том числе крышам домов, окнам и автомобилям.

Многие люди считают, что опасность града возрастает из-за глобального потепления, и, возможно, в этом есть доля правды. Пока существуют две основные гипотезы, которые объясняют, почему климатические изменения делают крупный град более частым. Во-первых, из-за потепления на Земле становится больше теплого, влажного воздуха. Он обеспечивает грозовым бурям энергию и повышает объем переохлажденной воды, необходимой для увеличения градин. Во-вторых, на планете появляется больше нестабильных воздушных масс.