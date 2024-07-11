Блогеров могут обязать передавать сведения о себе в Роскомнадзор

Блогеров с аудиторией в социальных сетях более тысячи человек могут обязать передавать данные о себе в Роскомнадзор. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе организации.

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В ведомстве объяснили, что в соответствии с законами информация, распространяемая в социальных сетях без использования СМИ должна включать в себя достоверные сведения для идентификации человека.

— Согласно инициативе, такой пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои ФИО и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации, — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.



В ведомстве уточнили, что пользователям, которые не сообщили о себе в Роскомнадзор, будет запрещено распространять рекламу российских компаний на публичных страницах, передает ТАСС.

Кроме того, 28 февраля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий российским компаниям и гражданам размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов.