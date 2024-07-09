Названа уникальная особенность новых складных смартфонов Samsung

Инженеры компании Samsung планируют оснастить свои будущие складные смартфоны защитой от пыли. Согласно новым утечкам, уже ближайшие модели Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 могут получить сертификацию по стандарту IP48, который гарантирует защиту корпуса от попадания частиц размером более 1 мм. Об этом сообщает издание Android Central.

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Этот шаг стал необходимым, так как предыдущие модели складных гаджетов Samsung не имели защиты даже от влаги. Из-за попадания мелких частиц мусора в механизм шарнира складное устройство может выйти из строя. Как отмечается в статье Android Central, одна только пылинка может нанести значительный урон шарниру или экрану.

Несмотря на то, что текущие модели уже имеют полную защиту от влаги, добавление защиты от пыли будет важным шагом в развитии технологии складных смартфонов.

Следующая презентация Galaxy Unpacked состоится 10 июля. Именно на ней Samsung покажет новые модели Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, а также умное кольцо Galaxy Ring.