Почему кошки часто мяукают людям?

Мяуканье кошек — не только милый звук, но и окно в интересные отношения между человеком и его кошачьими друзьями. Портал livescience.com рассказал, почему кошки мяукают людям и как здесь замешаны советские лисицы.

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Изначально кошки были одиночными животными. Они предпочитали жить и охотиться по одиночке, нежели в группах, и большая часть их социального поведения была ограничена отношениями между котенком и его мамой. За пределами этого узкого круга кошки редко мяукают друг другу.

Но по мере того, как они начали жить среди людей, вокализации кошек приобрели новые значения. По факту, если кошка мяукает человеку, то она видит его как своего опекуна — точно так же, как котенок видит мать.

Скорее всего, кошки впервые повстречали людей около 10 000 лет назад, когда человечество начало строить первые перманентные поселения. Но, в отличие от собак, которых разводили ради специфических черт, кошки, по сути, одомашнили сами себя. Те из них, что научились терпеть общество человека и общаться с людьми, дали потомство, которое еще лучше приспособилось к сосуществованию.

Чтобы понять этот процесс, можно взглянуть на советский эксперимент по одомашниванию лис, проведенный ученым Дмитрием Беляевым и его командой в 1950-х. Они целенаправленно пытались вывести наиболее дружелюбных лисиц-чернобурок, скрещивая тех, что меньше боялись людей и проявляли меньше агрессии.

Несколько поколений спустя лисицы стали более покладистыми и дружелюбными, выработав физические черты, напоминающие домашних собак — например, мягкие уши и завитые хвосты. Помимо этого, вокализации животных тоже поменялись на более мягкие, похожие на человеческий смех.

Опыт Беляева показал, что селективное разведение послушных животных может привести к ряду поведенческих и физических изменений. И хотя в кошках эти изменения не так заметны, они все равно присутствуют. Они научились давить на те же эмоции, что вызывают крики и плач младенцев — человеку трудно игнорировать эти сигналы.

По крайней мере, к таким выводам пришла научная работа 2009 года, нашедшая доказательства этой адаптации. Подопытные прослушали два типа вокализаций: от голодных кошек, просивших еду, и тех, что не были голодны. И владельцы кошек, и те, кто не держит их дома, назвали звуки первой категории более срочными и менее приятными. Акустический анализ показал, что крики голодных кошек содержали высокие тона, напоминающие плач. На подсознательном уровне они вызывают ассоциации, на которые почти невозможно не обращать внимания.

Иными словами, кошки постепенно эволюционировали и изменили свои вокализации, чтобы вызывать в человеке инстинкт заботы. И манера речи людей по отношению к ним тоже изменилась — это следствие уникальных отношений, которые сформировались между двумя видами.