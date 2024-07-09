В России выросло число опасных погодных явлений

В России значительно выросло количество опасных погодных явлений. В 2023 году их число увеличилось на 22% по сравнению с 2022-м, а в первой половине 2024 года рост составил почти 30%, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Весной текущего года в нашей стране произошла серия разрушительных наводнений. Кроме того, в последние годы отмечались сильные ливни и ураганы, засухи, лесные пожары, аномальные температуры. Метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова пояснила, что климат оценивают при помощи метеостанций.

«Может быть, и раньше было столько же опасных явлений, просто их не отмечали, потому что сеть станций была редкая, а сейчас она увеличилась», – отметила эксперт.



Тенденция к потеплению действительно есть. На большей части России климат становится более теплым. Это влечет за собой повышение активности конвективных процессов. При «встрече» очень жаркой погоды и холодного атмосферного фронта происходят сильные ливни и шквалистые ветры, каких не бывает при умеренной погоде.

Как правило, такие явления отмечаются летом. Но и зимой они возможны в городах, так как мегаполисы искусственно обогреваются, и при этом туда идут холодные воздушные массы. Это приводит к обильным снегопадам и неблагоприятным зимним явлениям.

Эксперт также отметила, что сеть наблюдений за погодой расширяется. Это позволит в скором будущем сделать значимую статистическую оценку природных явлений.

Ранее стало известно, что июнь 2024 года стал самым жарким в истории. Он является 13-м месяцем с рекордными температурами подряд.