Спрогнозирован пик солнечной активности

Пик активности Солнца в текущем 11-летнем цикле ожидается в 2024 или 2025 годах.

Об этом говорится в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в России за 2023 год, который выпустил Росгидромет.

"2023 год соответствовал продолжению роста 25-го солнечного цикла в 11-летних циклах солнечной активности, начавшегося в 2021 году. Прогнозируется, что 25-й солнечный цикл может быть несколько сильнее 24-го солнечного цикла. <…> Фактически, 25-й солнечный цикл превосходит официальные прогнозы уже более 35 месяцев подряд. Максимум солнечной активности ожидается не ранее 2024 года или 2025 года, поэтому у солнечного цикла есть достаточно времени, чтобы усилиться еще больше, увеличивая количество и интенсивность рентгеновских вспышек, геомагнитных бурь и полярных сияний, в том числе и на средних широтах", - говорится в обзоре.



В 2023 году интегральная солнечная активность в течение девяти суток соответствовала "высокому" уровню, в течение 324 суток - "умеренному", а в течение 32 суток - "низкому" уровню. Для сравнения в 2022 году интегральная солнечная активность в течение 187 суток соответствовала "умеренному" уровню, в течение 178 суток - "низкому" уровню. Возмущения в ионосфере были зарегистрированы в течение 257 суток (70,4%), в остальное время ионосфера была спокойная.

Гелиогеофизическая служба в 2023 году выпустила 954 предупреждения о неблагоприятных и опасных гелиогеофизических условиях, что в 1,7 раза больше, чем в 2022 г. Из них 308 предупреждений о регистрации мощных вспышек (по интенсивности рентгеновского излучения) - вспышки класса Х и М; 565 предупреждений о возмущениях магнитного поля Земли и магнитных бурях; 39 предупреждений о возмущениях в ионосфере; 424 предупреждения о вторжении в околоземное космическое пространство потоков протонов различных энергий.